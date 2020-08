15enne uccisa da un’auto, caccia al pirata della strada nel vicentino

Un automobilista ha travolto e ucciso una 15enne, nella serata di ieri, 16 agosto, ad Arzignano (Vicenza) e poi è fuggito. Secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza la ragazzina stava camminando lungo via Broggia quando l'automobilista le è piombato addosso falciandola alle spalle e, senza fermarsi a prestare i primi soccorsi, ha accelerato e fatto perdere le sue tracce. In corso le indagini per rintracciare il 'pirata' della strada.