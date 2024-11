19 enne ucciso nel napoletano dopo una lite in strada

La vittima era un 19enne incensurato

Ancora un omicidio che vede come vittima un giovane. È accaduto questa volta nel napoletano, in piazza Raffaele Capasso, a San Sebastiano al Vesuvio, al culmine di una lite tra gruppi di ragazzi. La vittima si chiamava Santo Romano, ed era conosciuto nel suo paese di origine, Volla, per essere un calciatore dell'Asd Micri che milita nel campionato di Eccellenza. Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale del Mare.

I fatti

Poco dopo la mezzanotte nella piazza della cittadina luogo di ritrovo di gruppi di giovani della zona è scoppiata una lite tra alcuni ragazzi. Ad un certo punto una delle persone coinvolte nella discussione ha estratto una pistola e sparato alcuni colpi a breve distanza. Santo Romano è stato colpito in pieno petto mentre un amico, che si trovava con lui, è stato raggiunto al gomito e non è in pericolo di vita.

Immediato l'arrivo dei soccorsi ma per il 19enne non c'è stato nulla da fare.

Ora i Carabinieri sono a caccia dell'omicida.