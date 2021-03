"20 mila euro e un'auto usata". Killer di Ilenia,l'accordo era per 2 pestaggi

L'omicidio di Faenza, costato la vita alla 46enne Ilenia Fabbri, sgozzata nella sua casa lo scorso 6 febbraio da un sicario, pagato dall'ex marito, si arricchisce di nuovi dettagli. Claudio Nanni, il mandante dell'omicidio della donna, infatti, non avrebbe commissionato solo il pestaggio della ex compagna, ma anche un altro regolamento di conti, con una persona non pecisata per debiti non saldati con la sua azienda. E' quanto emerge dall'interrogatorio di garanzia del killer, Pierluigi Barbieri, di 53 anni.

“L’ex marito mi chiese di menare un’altra persona”. Claudio Nanni, oltre a commissionare il delitto della ex moglie avrebbe infatti chiesto allo “Zingaro” di punire una persona rea di non aver saldato un debito, forse connesso a un precedente investimento del meccanico di Faenza. Stando a quanto trapelato sembra che questo secondo ingaggio fosse compreso nella cifra di 20mila euro e dell'auto promessa da Nanni al killer per uccidere la ex moglie. Al meccanico faentino servivano in particolare 15 mila euro immediatamente: sulla ragione di ciò, si canalizzato i sospetti degli inquirenti visto che lo Zingaro ha fin qui parlato di un accordo con il Nanni raggiunto mesi prima dell'omicidio.