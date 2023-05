60enne avvicina due bambine e le bacia: choc ad Assisi

Assisi, un 60enne ha avvicinato e baciato due bambine: l'accusa è di violenza sessuale

Un uomo di 60 anni è stato accusato di violenza sessuale per aver avvicinato due bambine ed averle baciate. L’episodio si è verificato lo scorso giovedì ad Assisi durante i festeggiamenti del Calendimaggio, lo storico evento della città. L'uomo, un cittadino albanese con precedenti di polizia, è stato fermato e portato in commissariato, grazie alla denuncia dei genitori delle vittime, mentre era a piede libero.

“Nella festa della primavera e dell’amore (Calendimaggio, ndr) nessuno può permettersi licenze violente. Questo non è, non è stato e non sarà mai il nostro Calendimaggio”. A commentare il triste accaduto è Marco Tarquinio, presidente dell’ente che organizza l'evento, oltre che giornalista ed ex direttore di Avvenire. “Grazie alle forze di polizia per la pronta e rasserenante vigilanza e alle piccole coinvolte e alle loro famiglie per l’altrettanto pronta e civilissima denuncia”, conclude Tarquinio.