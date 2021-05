Mauro Morandi:"A Budelli non ho detto addio. Robinson Crusoe? Sono più Ulisse”

Mauro Morandi dopo 32 anni da eremita a Budelli ha ceduto allo sfratto e fatto le valigie. Il custode si è trasferito alla Maddalena, ma la sua speranza è quella di poter tornare, non appena sarà possibile, nella sua isola.

Budelli è una delle 7 isole principali dell’arcipelago della Maddalena (Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Razzoli, La Maddalena, sono le altre sei), parte dell’omonimo parco nazionale nel nord-est della Sardegna, situata presso le Bocche di Bonifacio. Ha una superficie di circa 1,6 chilometri quadrati ed è l'unico posto nel Mediterraneo in cui è possibile trovare la Polinesia. C'è una particolare Spiaggia rosa, composta da minuscoli frammenti di coralli e conchiglie che le donano le caratteristiche e rare nuance, anche se ora "la sabbia tanto rosa non è a causa delle depredazioni continue dei turisti" - ci racconta Mauro Morandi, custode dell'isola dal 1989, quando vi si trasferì con alcuni amici. Ora, dopo anni di lotte e petizioni contro gli sfratti, Mauro ha deciso di cedere e lasciare la sua casa al cantiere dell'Ente Parco per la riqualificazione e, fatti i bagagli, si è trasferito a La Maddalena. Ma il suo non è un addio.

Lei ormai è conosciuto come "il Robinson Crusoe italiano". Si racconta che arrivò a Budelli su un catamarano comprato insieme ad alcuni amici, a bordo del quale avreste dovuto raggiungere la Polinesia. Poi che cosa successe?

Il catamarano lo prendemmo in Puglia. L’abbiamo comprato dal proprietario, aggiustato, e siamo partiti per la Polinesia. Tanti eventi però sono stati contrari al nostro viaggio. Siamo arrivati senza volerlo a La Maddalena, dove volevamo guadagnare un po' di soldi per colmare i debiti fatti con la banca per comprare l'imbarcazione. Budelli non sapevo nemmeno che esistesse allora. Una volta lì poi incontrammo il custode, che ci disse che lui e la moglie tra due giorni sarebbero andati via per sempre. Quello che vidi nell’isola, presso le Bocche di Bonifacio, che per la forza del vento (è il quinto posto più ventoso al mondo) rendono molto pericolosa la navigazione, era l’isolamento e la solitudine che cercavo, che mi servivano per cambiare vita. Così chiedemmo all’amministratore di prendere il suo posto, eravamo in 5, poi gli altri andarono via. Io rimasi. Sono 32 anni che vivo a Budelli, fino a due domeniche fa

E ora perché ha deciso di mollare?

Perché il Parco vuole ristrutturare la mia casa. Si tratta di un reperto bellico, una casa militare della Seconda guerra mondiale che vogliono riportare alle origini. Prima del ’75 dal padrone furono fatte delle aggiunte, i tetti di amianto di cui ancora non si conosceva la pericolosità. Ora vogliono sostituirli. Ma il direttore del Parco mi ha assicurato che, finiti i lavori, farà il possibile per trovare una soluzione al mio ritorno. Mi sono fidato e ho fatto i bagagli, sono andato via

32 anni fa sceglieva di abbandonare il suo posto da insegnante di educazione fisica a Modena per stabilirsi a Budelli e ora si è trasferito alla Maddalena. Ma questa possiamo definirla una soluzione temporanea?

Sì, io spero di tornare a Budelli e continuare il lavoro che ho sempre fatto. Cioè spiegare alla gente che la bellezza non va adoperata ma va amata, e perciò rispettata. Un esempio classico è proprio la Spiaggia rosa di Budelli. Tantissimi turisti venendo qui se ne portavano indietro un po' in un vasetto quando facevano ritorno a casa. Ma il vasetto, a casa sulla mensola, non restituirà mai la bellezza che hanno trovato qui. Quella che si percepisce con tutti i sensi, quella che non si può comprare o possedere. E nel frattempo le depredazioni continue hanno fatto man mano perdere il suo colore unico alla sabbia, che adesso non è più tanto rosa. La Spiaggia rosa è composta al 90 per cento di carbonato di calcio, il che la rende quasi uguale alle spiagge coralline dove ero diretto all'inizio del viaggio, in cui la percentuale è del 100 per cento. Budelli è l’unico posto in tutto il Mediterraneo identico alla Polinesia