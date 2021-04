Ue ancora contro Apple: distorce il mercato dello streaming musicale

L'antitrust Ue contro Apple. "Abuso di posizione dominante nella musica online"

L'Ue accusa il gigante americano Apple di distorcere la concorrenza nel mercato della musica online. L'antitrust contro il colosso asserisce un "abuso della sua posizione dominante" allo scopo di estromettere i rivali. L'atto di accusa è stato emesso venerdì dalla Commissione europea. Bruxelles, preoccupata per le restrizioni imposte da Apple agli utenti e agli sviluppatori di applicazioni, aveva aperto un'indagine a seguito di una denuncia della società svedese Spotify che accusava la società di Cupertino di utilizzare il suo App Store in modo sleale per promuovere il suo servizio Apple Music. "Stabilendo regole severe sull'App Store che svantaggiano i servizi di streaming musicale concorrenti, Apple priva gli utenti di scelte di streaming musicale più economiche e distorce la concorrenza", ha dichiarato la vice presidente della Commissione con delega alla Concorrenza, Margrethe Vestager.

Apple: "L'atto di accusa dell'Antitrust Ue è l'opposto della concorrenza leale"

Non si fa attendere la replica di Apple all'antitrust Ue. Una mossa che il colosso di Cupertino ha definito, secondo quanto riporta Reuters, "l'opposto della concorrenza equa". "Spotify è diventato il più grande servizio di abbonamento musicale nel mondo, e siamo orgogliosi del ruolo che abbiamo giocato in questo contesto", ha detto Apple in un comunicato. "Ancora una volta, vogliono tutti i benefici dell'App Store ma non pensano di dover pagare nulla per questo. L'argomento della Commissione a favore di Spotify è l'opposto della concorrenza leale".