A 17 anni mai andata a scuola o dal medico, il caso di una ragazza trovata in un calzificio abusivo

Brescia, mai a scuola o dal medico: 17enne "fantasma" ritrovata in laboratorio abusivo

Solo un certificato di nascita all'anagrafe di un paese in provincia di Rovigo, poi più nulla. Per 17 anni non è mai andata a scuola o dal medico. Figlia di genitori cinesi, da quando il padre se ne è andato portandosi con sé il fratello, viveva con la madre nei laboratori-dormitori di calzifici del Nord Italia.

E' la storia della ragazza 'fantasma', raccontata su 'Brescia oggi'. La ragazza, allora minorenne, è stata trovata quasi un anno fa dalla polizia locale in un laboratorio tessile abusivo di un comune nell'hinterland bresciano.