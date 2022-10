A4, furgone sotto un camion: le vittime sono dei disabili

Furgone sotto camion: vittime sono disabili

A bordo del furgone che sulla A4 ha tamponato un tir c'erano persone disabili, tutte abbastanza giovani partite da Riccione. Nell'impatto, il veicolo e' andato distrutto. Il mezzo e' di proprieta' dei Lions ed era stato prestato a una associazione di disabili.

Secondo un primo bilancio i sei morti sarebbero l'autista e cinque passeggeri disabili appartenenti all'Associazione Cen.tr.o.21 che si occupa di assistenza a giovani disabili. Il furgone sarebbe partito nel primo pomeriggio da Riccione per raggiungere il Friuli Venezia Giulia. Non e' ancora chiaro se l'automezzo, di proprieta' dei Lion's, sia stato dato in prestito oppure donato all'associazione.

Disabili morti in A4: fra le vittime ex sindaco Riccione

L'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi e' fra le vittime dell'incidente stradale di San Dona' di Piave dove sono morti anche cinque ragazzi con la sindrome di down. Pironi, sindaco dal 2009 al 2014, lasciata l'attivita' politica e andato in pensione, aveva intensificato la sua attivita' di volontario con l'associazione Centro21. Secondo quanto si apprende, stava guidando il pulmino che viaggiava sull'A4.