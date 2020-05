Coronavirus, fase 2 in Veneto: nessuna distanza su autobus e nelle fabbriche

"Le foto scattate stamattina su mezzi pubblici da lavoratori di Rifondazione Comunista in Veneto testimoniano la superficialità e l'irresponsabilità con cui si sta affrontando la Fase 2 da parte di governo, opposizione di centro destra, Regioni", dice Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. "Nessun distanziamento per i pendolari che si recano al lavoro, nessun piano predisposto per garantire che non ci sia affollamento nei trasporti. Con la stessa irresponsabilità si riaprono aziende non essenziali obbedendo a Confindustria senza aver previsto un piano di controlli a tappetto nei luoghi di lavoro dove facciamo notare non sempre ci sono sindacati e la precarietà rende forza lavoro molto ricattabile".





"Quello che era ampiamente prevedibile è successo", dice Paolo Benvegnù, segretario regionale Rifondazione Comunista - Veneto. "Le migliaia di lavoratrici e lavoratori costretti a muoversi con i mezzi di trasporto pubblico non lo hanno fatto in condizioni di sicurezza. Le foto che alleghiamo sono odierne, su autobus e traghetti del Veneto. Tutte le chiacchiere sulla fase 2 mostrano la loro totale inconsistenza. Le responsabilità di questo sono di chi ha voluto forzare sui tempi di uscita dal lockdown. Le responsabilità sono del governo, delle società di trasporto che hanno ridotto le corse, delle amministrazioni comunali. Nelle piccole fabbriche non sindacalizzate ci aspettiamo anche di peggio.Siamo di fronte alla irresponsabilità e siamo molto preoccupati. Ma siamo assolutamente determinati a inchiodare anche sul piano della responsabilità penale tutti i soggetti responsabili della mancata applicazione delle leggi che più dei DPCM tutelano la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, delle cittadine e dei cittadini. Gli sportelli sociali di Rifondazione Comunista sono pronti a raccogliere le denunce"