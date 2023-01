Addio a Francesco Bruno, il criminologo del mostro di Firenze

Addio al famoso criminologo Francesco Bruno. Tra i casi di cui si è occupato quello del "mostro di Firenze"

È stato un grande criminologo, Francesco Bruno, scomparso nella mattina di oggi, 11 gennaio, a Celico, in provincia di Cosenza. Lo studioso 74enne di fama internazionale si è occupato per motivi professionali dei più importanti fatti di cronaca italiana, come il mostro di Firenze e vicende legato al terrorismo, oltre ad esser stato criminologo in alcuni importanti casi di cronaca nera calabrese. I funerali si svolgeranno a Celico. Bruno lascia la moglie Simonetta Costanzo, docente dell'università della Calabria e il figlio Alfredo.

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha espresso vicinanza alla famiglia del criminologo: "Il professore Francesco Bruno è stato vanto e orgoglio per Cosenza, la sua provincia e la Calabria intera e tutto questo ancor prima che la sua notorietà fosse notevolmente accresciuta dalle numerose trasmissioni televisive cui abitualmente veniva invitato e partecipava ". Per poi aggiungere: "Il fatto che oggi non sia più tra noi ci rattrista e ci priva di una grande figura nell'ambito degli studi di criminologia, settore nel quale ha rappresentato una vera eccellenza e di profilo non solo nazionale”.