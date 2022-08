Addio a Matteo Catalani, lo chef che ha conquistato Washington con la pasta

Addio allo chef Matteo Catalani

Il giovane chef pistoiese Matteo Catalani, 29 anni, è morto a Washington nella notte di domenica scorsa. Secondo fonti accreditate, la causa sarebbe un improvviso arresto cardiaco. Catalani viveva negli Stati Uniti da qualche anno ed era riuscito a imporsi come "re della pasta", tanto che il Washington Post gli aveva dedicato un articolo per parlare del suo talento con il primo piatto più amato dagli italaini. Il giovane aveva aperto diversi locali di successo, come "Cucina al volo" o "Retrobottega".