Aeroporti in tilt: ondata di scioperi. Manca personale, vacanze a rischio

Manca personale, nuovo weekend con voli tagliati: rischio paralisi per tutto luglio

Ancora un weekend di passione per il traffico aereo, a causa della cancellazione di centinaia di voli tra Europa e Stati Uniti per carenza di personale. A cavallo dell'avvio delle ferie estive migliaia di passeggeri hanno visto andare in fumo la loro partenza o subito disagi e ritardi al check-in. Da settimane numerosi vettori hanno annunciato un tagli al numero dei voli per assenza di un numero di lavoratori adeguato a garantire tutte le partenze previste.

Dopo due anni di pandemia di Covid, che ha messo in ginocchio i conti del trasporto aereo e del suo indotto, il venir meno della magior parte delle restrizioni ha portato ad una massiccia ripresa dei viaggi. Compagnie e scali, però, non sempre sono ancora attrezzate per gestire la ripresa a pieno regime. Ieri diverse centinaia di voli sono stati cancellati negli Stati Uniti a causa della carenza di personale. Mentre gli americani che si preparavano a partire in vista delle celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza, il 4 luglio, circa 600 voli, sia interni sia internazionali, sono stati cancellati e più di 2.500 hanno subito ritardi. Non era andata meglio venerdì, quando erano stati cancellati 587 voli.

Lo scontro tra Ryanair e sindacati

Altro fronte aperto è quello delle agitazioni sindacali nelle compagnie low cost. Gli equipaggi di cabina di Ryanair con sede in Spagna hanno programmato un nuovo sciopero di 12 giorni nel corso di luglio per chiedere migliori condizioni di lavoro. A proclamare lo stato di agitazione i sindacati Uso e Sictpla. L'annuncio è arrivato nel corso dell'ultimo giorno dello sciopero degli equipaggi, iniziato giovedì, che oggi ha costretto Ryanair a cancellare 10 voli in Spagna.

La nuova agitazione prevede che l'equipaggio di cabina scioperi il 12-15 luglio, il 18-21 luglio e il 25-28 luglio nei 10 aeroporti spagnoli dove opera Ryanair opera. Non si ferma nemmeno lo sciopero del personale aeroportuale del più importante scalo di Francia, quello di Roissy - Charles de Gaulle di Parigi, iniziato da due giorni. Ieri è stato cancellato un volo su cinque, mentre ieri il 17% degli arrivi e delle partenze era stato annullato. Pesa anche il blocco dei bagagli. La metà dei passeggeri che sono partiti, infatti, all'arrivo non ha trovato le proprie valigie.