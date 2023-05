Uomo taglia la strada a quattro persone: aggredito e investito in autostrada

Uomo picchiato selvaggiamente e investito per aver tagliato la strada

Aggressione violenta in autostrada. Come scrive l'Ansa, un marocchino residente in provincia di Varese, che aveva tagliato la strada ad un'auto con quattro perosne a bordo, è stato picchiato selvaggiamente e investito.

Per questo la polizia stradale di Genova ha arrestato i quattro per tentato omicidio aggravato dall'odio razziale. Il corriere, a bordo di un furgone, era stato inseguito e costretto a fermarsi in A10, tra Pra' e Arenzano. I fatti risalgono al 31 marzo e l'aggressione è avvenuta in pieno giorno, davanti agli occhi increduli di decine di automobilisti.

La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'autostrada. Quel giorno gli agenti della Stradale sono intervenuti dopo la segnalazione che da un'auto 4 persone avevano lanciato oggetti contro un furgone, costringendo l'autista, un marocchino, a fermarsi sulla corsia di emergenza. Qui i quattro lo hanno aggredito, trascinato fuori dall'abitacolo minacciato e offeso anche in lingua araba.