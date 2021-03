Baby gang aggredisce uomo a Salò. Rissa davanti al supermercato. VIDEO

Una rissa in pieno giorno all’entrata di un supermercato di Salò, nel Bresciano, è stata ripresa da alcuni passanti e diffusa sui social network, dove il video è divenuto virale in poco tempo. Non sembra essere la prima volta che nel comune si verificano episodi simili e il sindaco Giampiero Cipani ha ora disposto il potenziamento dei controlli all’esterno delle strutture. A ripostare il video sui propri account social è stato anche il leader della Lega Matteo Salvini che ha scritto su Instagram: "Accaduto davanti a un supermercato di Salò (Brescia), immagini molto spiacevoli, episodi purtroppo ricorrenti. Baby gang, regolamenti di conti, violenza e inciviltà, il tutto davanti a famiglie, bambini e anziani. L’emergenza Covid sottrae risorse al controllo del territorio e al contrasto della criminalità, grande e piccola: si deve tenere alta la vigilanza, la nostra europarlamentare Stefania Zambelli andrà a fondo su questa vicenda".

La rissa è avvenuta tra un 65enne di origine algerina, già noto alle forze dell’ordine, e altri due giovani stranieri. L’uomo è stato immobilizzato e spinto contro alcune biciclette parcheggiate davanti il supermercato. La reazione dell’algerino è stata immediata, e a nulla è servito il tentativo di uno dei presenti per cercare di separarli mentre altre persone avvertivano le forze dell’ordine. Poco dopo sul luogo dell'aggressione gli agenti della polizia locale hanno ristabilito la calma.