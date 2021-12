Agguato a Noto, minore in fin di vita: ferito alla testa da colpo di pistola

Agguato nel Siracusano, 17enne ferito alla testa da un colpo di pistola e ora in fin di vita a Noto. Il minore lotta tra la vita e la morte al Garibaldi di Catania dove è stato trasferito d'urgenza

Un minore, residente a Noto, è stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola la scorsa notte. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, il ragazzo si trovava all'interno di un'auto che stava percorrendo via Platone con alcuni familiari, quando qualcuno dalla strada ha sparato colpendolo. I parenti sono corsi al pronto soccorso dell'ospedale di Noto dove è stato disposto il trasferimento a Catania.

Per gli inquirenti chi ha sparato lo ha fatto con l'intenzione di uccidere la vittima, non si è trattato di un colpo esploso accidentalmente, resta, però, da capire se il vero obiettivo fosse il giovane o un altro familiare. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo mentre i carabinieri hanno già iniziato gli interrogatori dei parenti del minore. Prelevate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell'agguato e provare a identificare chi ha sparato.

Le condizioni del diciassettenne sono disperate. E' ora ricoverato in rianimazione al Garibaldi di Catania dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi resta riservata.