Agrigento, muore 44enne colpito da un fulmine in campagna

Muore colpito da un fulmine nelle campagne di Agrigento

Un imprenditore agricolo di 44 anni, Stefano Spoto, è morto colpito da un fulmine mentre controllava il suo gregge a Casteltermini, nell'agrigentino.

L'uomo, sposato e padre di due figli, è stato trovato in terra ieri pomeriggio, accanto all'ombrello e al suo cellulare da un agricoltore che passava a bordo di un trattore.

Il sindaco Gioacchino Nicastro ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con le esequie: "Una tragica fatalità porta via un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore, un marito e un padre esemplare. Il sindaco, l'Amministrazione comunale, il presidente del Consiglio e il Consiglio comunale, profondamente affranti, si uniscono all'immenso dolore che ha colpito la famiglia Spoto-Mingoia per l'improvvisa e prematura scomparsa del congiunto" dice il primo cittadino.