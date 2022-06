Alberto Matano celebra le nozze degli amici: "Oggi sposo io"

Alberto Matano officia le nozze di una coppia di amici e posta su Instagram gli scatti della cerimonia

Il conduttore de "La vita in diretta", Alberto Matano torna protagonista di un matrimonio. Questa volta ha celebrato le nozze di una coppia di amici. Sorridente ed elegante in un completo blu con la fascia tricolore, ha condiviso le foto con i suoi folloowers, dalla pagina di Instagram, lo scatto che lo ritrare durante la cerimonia presso il Comune di Roma.

"Oggi sposo io" ha scritto il giornalista a corredo delle foto, con gli hashtag #sposi #amici #amore, con un chiaro riferimento alle sue nozze, celebrate sabato 11 giugno, con l'avvocato cassazionista Riccardo Mannino al suo fianco da 15 anni.

In questo caso ha assunto lui il ruolo che al suo matrimonio è stato affidato a Mara Venier, amica degli sposi che anche in quest'occasione è intervenuta con un cuore per far sentire la sua vicinanza.

Anche altri personaggi del mondo dello spettacolo invitati alle sue nozze hanno commentato le nuove foto: "Matano sindaco di Roma", scrive Claudio Santamaria; "Ma quanto fascino e classe hai?" osserva Rita Dalla Chiesa.