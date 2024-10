Alessandria, 61enne uccide la moglie a coltellate e poi si consegna ai carabinieri

Nell'Alessandrino un 61enne ha accoltellato a morte la moglie nelle prime ore del mattino. L'uomo si è consegnato spontaneamente ai carabinieri

A Solero, nell'Alessandrino, è avvenuto l'ennesimo femminicidio. Un uomo di 61 anni ha accoltellato la moglie uccidendola. Dopo l'omicidio ha chiamato lui stesso i carabinieri per consegnarsi. La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino. I militari del comando provinciale di Alessandria sono giunti sul posto insieme al personale del 118, che non ha potuto far nulla per salvare la 53enne.

La vittima è Patrizia Russo, una insegnante di sostegno alle scuole medie Lucio Ferraris di Solero. La coppia si era trasferita nel paese da circa un anno. Stando alle informazioni raccolte, marito e moglie erano rientrati ieri sera dalla Sicilia, Regione della quale sono entrambi originari. Le indagine sono coordinate dal magistrato Andrea Trucano.