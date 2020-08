Alpinismo, morto Giuliano Stenghel: caduto a Tavolara mentre si arrampicava

È precipitato mentre si arrampicava a Tavolara su una delle parti più alte della scogliera dell'isola a nord-est della costa sarda, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Morto Giuliano Stenghel, il famoso alpinista di Rovereto. Amante delle montagne e delle grandi salite in roccia, era considerato un acrobata delle ascensioni. Fatale forse un eccesso di sicurezza su una scogliera che conosceva benissimo. Stenghel ha perso l'equilibrio, andando a sbattere più volte sulle rocce sottostanti e finendo in mare quando ormai era già morto. Nonostante l'allarme lanciato da persone che si trovavano a bordo di una barca nelle vicinanze, la guardia costiera ha riportato il corpo morto sulla banchina del porto di Olbia. Inutili i tentivi di rianimazione dei soccorsi sanitari.

L'iniziativa intitolata a sua moglie morta prematuramente

In vita sua aveva compiuto numerosissime ascensioni solitarie e 200 vie aperte. Con l'aiuto dei migliori amici, all'amore per la montagna dedicò anche un'iniziativa sociale attraverso la fondazione dell'associazione "Serenella Onlus", intitolata alla prima moglie Serenella, morta prematuramente.