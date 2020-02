Alto Adige senza energia elettrica per un black out

Black out elettrici hanno colpito vaste zone dell'Alto Adige. Dopo un primo black out, durato circa dieci minuti, la luce è tornata per breve tempo per poi andare via di nuovo.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco che riferiscono che attualmente la luce c'è ma che secondo i gestori della rete Edjna potrebbe andare via ancora. I tecnici stanno lavorando per accertare quali siano le cause dei black out.