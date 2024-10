Amanda Knox: "Dirò cose mai raccontate". Dall'omicidio Meredith alla sua nuova vita: in uscita il libro "Free"

Amanda Knox, tutta la sua verità sul caso Meredith: esce il suo libro "Free"

Amanda Knox ha deciso di raccontare tutta la sua verità in un libro che uscirà a marzo, dal titolo "Free". Il suo racconto si concentrerà sull'omicidio di Meredith Kercher avvenuto nel novembre 2007. Un caso che l'ha vista coinvolta in prima persona, visto che Knox era stata accusata e poi definitivamente assolta per l'omicidio e ha trascorso quasi quattro anni in carcere in seguito a una complessa vicenda giudiziaria. Knox ha condiviso il suo entusiasmo riguardo al lancio del libro attraverso un post su X, ringraziando People per aver annunciato il progetto.

Nell'articolo di People, - riporta Il Messaggero - si evidenzia che Knox racconterà non solo la sua esperienza in carcere, ma anche il suo processo di reintegrazione nella società. In 'Free', Knox condividerà storie inedite, incluso il suo ritorno in Italia e la sua relazione con l'uomo che l'ha portata in prigione. Secondo quanto riportato, il libro sarà focalizzato principalmente sulla crescita personale di Knox. "Quando la mia compagna di stanza, Meredith, è stata brutalmente violentata e assassinata, avrei dovuto essere una nota a piè di pagina nella sua tragica storia. Invece, a 20 anni, sono stata accusata di un crimine orribile con cui non avevo nulla a che fare e catapultata nell'infamia internazionale". Knox riflette anche sulla sua rinascita: "Ho creato la mia libertà dopo oltre un decennio di lotte".