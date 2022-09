Amici, il medico No Vax si arrende ai vaccini: "Lascio il Servizio Sanitario"

Vaccini, il medico No Vax Mariano Amici lascia il Servizio Sanitario: "Vessato e costretto dagli assurdi protocolli"

Mariano Amici lascia definitivamente il Servizio Sanitario. L'annuncio del medico No Vax, tra i personaggi più discussi e criticati dell’epoca Covid, è arrivato martedì mattina attraverso un messaggio spedito ai suoi assistiti su WhatsApp. Ma la sua non è una resa, tutt'altro.

Infatti, il leader del movimento “Amici per l'Italia”, a pochi giorni dalla pronuncia della Corte costituzionale sull'obbligatorietà del vaccino si definisce “vessato” e “costretto” ad interrompere in via definitiva il rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario. Dunque, più che arreso di fronte al “mostro del vaccino”, Amici si è sentito costretto a lasciare la medicina di base.

“È per me questa una decisione molto dolorosa ma allo stato dei fatti inevitabile, del resto non mi sento di continuare a subire l’imposizione di assurdi protocolli sanitari che limitano la libertà del medico convenzionato di agire secondo scienza e coscienza”, tuona furioso Mariano Amici con i suoi assistiti, molti dei quali ammalati di Covid e sempre curati con farmaci ordinari. Non solo. Amici può vantare un record piuttosto invidiabile: sotto la sua cura, non c’è mai stato un decesso durante le diverse fasi della pandemia, anche quelle più difficili.

Così, dal prossimo 4 ottobre, dall'ingresso dello studio di Ardea dove ha operato per decenni, sparirà la targa “Mariano Amici medico convenzionato col Sistema Sanitario”, per far posto a quella “Mariano Amici, terapista nutrizionale applicata al benessere della persona”.

Ma quello del medico No Vax non è un addio alla medicina. Infatti, la star televisiva, prima di lasciare le consegne al collega Russillo, ha rassicurato i suoi assistiti: “Rimarrò comunque a disposizione per eventuali vostre necessità o consigli”.