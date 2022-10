Andrea Giambruno a fare la spesa mentre Meloni guida la Nazione. FOTO

Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni (primo first gentleman d'Italia) va a fare la spesa

Vita da first gentleman. Vita da Andrea Giambruno. Il compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato immortalato al supermercato dal settimanale Chi mentre fa la spesa come un comune mortale. Jeans, sneakers, Ray ban a goccia e felpa della Juventus, il giornalista Mediaset, mentre Meloni prende in mano la Nazione (così le piace chiamare il Paese), pensa a riempire il frigo di casa.

Non Palazzo Chigi, sede tradizionale dei capi del governo, ma la propria dimora privata. Infatti, Giambruno ha confermato che, insieme alla figlia Ginevra, vivranno nella dimora abituale. È così che Meloni, tra una telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e una con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, delega al compagno la cura della casa.

Andrea Giambruno con la cassa dell'acqua minerale nella mano destra e lo speack nella mano sinistra

Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni: da Mediaset nessun diktat al giornalista

Giambruno, come scritto qualche giorno fa, non condurrà più i tg delle reti Mediaset. Una scelta “condivisa con l’azienda”, ha fatto sapere. Nessun diktat quindi da parte di Cologno monzese, come qualcuno aveva ipotizzato dopo le frizioni tra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi la presidente del Consiglio Meloni.

Giambruno dovrà fare di necessità virtù e imparare anche a cucinare (ha confessato di non saperlo fare) ma siamo sicuri che si applicherà per far trovare pronta all’occorrenza, tra un summit e un Consiglio dei ministri, la cenetta alla premier.

Andrea Giambruno al banco della macelleria sceglie il taglio migliore...