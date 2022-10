Giambruno (compagno della Meloni) non condurrà più i tg Mediaset di Berlusconi

Mediaset, il compagno di Giorgia Meloni Andrea Giambruno non condurrà più i tg: "Scelta condivisa con l'azienda"

“Non sono ricattabile”, ha detto Giorgia Meloni qualche giorno fa rispondendo al “foglietto” di Berlusconi in cui erano elencati i diversi improperi riservati della leader di Fratelli d’Italia. Due giorni dopo, in un’intervista rilasciata ad Alessandra Sardoni del Tg La7, Berlusconi, parlando del rapporto con Meloni, ha affermato che ”non c’è mai stata una distanza”, perché c’è “un rapporto di amicizia”, anche con il figlio Pier Silvio, oltre al fatto che “il suo uomo”, il riferimento è ad Andrea Giambruno, “lavora in Mediaset”. Tutti “punti di contatto”, secondo Berlusconi che non impedirebbero la formazione di un nuovo governo di Centrodestra e comunque di una buona relazione all’interno della coalizione.

Diversi commentatori hanno interpretato queste parole di Berlusconi come una “minaccia velata” o quantomeno una considerazione “inopportuna”. Probabile che il leader di Forza Italia abbia parlato in libertà senza nessun secondo fine ma sta di fatto che, come scrive Il Foglio, Giambruno, dal giorno dopo la vittoria delle elezioni politiche da parte di Fratelli d’Italia, “con una scelta condivisa”, non conduce più i tg Mediaset. Ora si occupa di cucina redazionale nella sede di Roma in attesa che venga dirottato a una trasmissione di approfondimento come autore.

“È stata una scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproca opportunità”, ha raccontato. Il giornalista, volto di TgCom e Studio aperto, è stato chiamato dai vertici dell’azienda televisiva della famiglia Berlusconi. Nessuno strappo o diktat, ma forse dispiacere sì, per un professionista “innamorato da sempre del suo lavoro: raccontare la politica”.

Di Giambruno in tv si ricorda l’episodio in cui è “sceso in campo” da “uomo della Meloni” nel 2021 quando in diretta ha difeso la leader di Fratelli d’Italia dagli insulti del professor Giovanni Gozzini che definiva Meloni “una vacca, scrofa”. “Commenti misogini, indegni e vergognosi”, la reprimenda di Giambruno. Il giornalista comunque ha preso di buon grado la ricollocazione, “pensa se sbaglio un congiuntivo e lei sta a Palazzo Chigi, verrebbe attaccata anche per questo”, ha raccontato a un collega. Come scrive ancora Il Foglio, da Mediaset smentiscono con forza qualsiasi tipo di dietrologia e anche chi ha parlato con Giambruno nega qualsiasi correlazione.