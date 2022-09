Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni e primo first gentleman

Il volto di Mediaset e compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, 41 anni è il primo 'first gentleman' della Repubblica italiana. Galeotta è stata una trasmissione condotta da Paolo Del Debbio, dove la coppia si è conosciuta.

Galeotta è stata una trasmissine di Paolo Del Debbio, così Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono incontrati

Esattamente Giorgia Meloni era arrivata in studio e alla sua portavoce Giovanna aveva detto a aver fame, non era riuscita a mangiare. Così in una pausa pubblicitaria al volo ha mangiato una banana. Quando stava per tornare in onda aveva ancora in mano il frutto.

Ecco in quel preciso momento è intervenuto Andrea Giambruno, all'epoca del fatto era uno degli autori della trasmissione, che si è precipitato strappandole di mano la banana, evitandole una brutta figura, soprattutto è in quel momento che a quanto pare è scattato il colpo di fulmine tra i due. Da quel momento il giornalista ha iniziato un serrato corteggiamento. Poi, il 16 settembre 2016, è arrivata la prima figlia Ginevra, chiamata così per via di Lancillotto.



In un'intervista a Sette, Giorgia Meloni a proposito del compagno ha detto: "Andrea è un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo". Mentre circa i consigli e pareri sul suo operato Giorgia ha confermato: "Lo coinvolgo, sì, ma non troppo. Quando siamo assieme cerco di lasciare fuori la politica, di staccare. Non è facile: lui segue tutti i talk, io passo davanti: 'Ancora co’ la politica? Ti prego, cambia, non ne posso più!'".



Uniti nell'amore ma non nella politica

Il cuore politico di Andrea Giambruno batte a sinistra, infatti con la leader di FdI non sempre sono d'accordo, ma come rivelato da Giorgia Meloni a Sette: "stavolta Andrea voterà per me. Discutiamo sulle coppie gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere . Non la pensiamo nella stessa maniera".

Poi Giambruno sembra aver rivisto il suo pensiero, ma nel segreto dell’urna, chissà. Dalle ricerche su Google il video con maggiore risalto è quello in cui il giornalista, in diretta su Tgcom, si lancia in una accorata difesa della compagna quando venne insultata in radio dallo storico Mario Gozzini con parole 'misogene e vergognose'.