Andrea Sciarrini, muore a 40 anni cestista marchigiano: colpito da un malore

Andrea Sciarrini, muore a 40 anni il cestista marchigiano: colpito da un malore mentre era in casa

L'autopsia, in corso presso l'ospedale di Fano (Pesaro Urbino) chiarirà le cause della morte di Andrea Sciarrini, 40 anni, giocatore e allenatore di basket, trovato morto sabato sera in casa a Marotta. dopo la partita del campionato di Promozione del suo Marotta contro l'Urbania. Nel corso dell'incontro non aveva dato segnali di malessere o di problemi fisici. Secondo quanto riporta l'Ansa, "un paio d'ore dopo, intorno alle 21:30, e' andato in bagno, la moglie ha sentito un tonfo e lo ha trovato esanime sul pavimento. Inutili le manovre di rianimazione dei sanitari del 118. Un decesso attribuito a cause naturali, di cui non si sta occupando la Procura di Pesaro: a chiedere l'autopsia sono stati i familiari, per tutelare le due figlie di Sciarrini e per valutare l'esistenza di eventuali fattori di rischio genetici da prevenire".

Sciarrini allenava le squadre di basket giovanili, aveva giocato nelle giovanili della Scavolini Pesaro e poi nella prima squadra a Senigallia (serie B). Era stato anche referente per le Marche della Free Italian Streetball. Giovedì alle 15 sono previsti i funerali nella chiesa di San Giovanni a Marotta.