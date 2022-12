Andrew Tate arrestato in Romania dopo lo scontro via Twitter con Greta

Il kickboxer Andrew Tate è stato arrestato in Romania. L'atleta è accusato di aver fatto parte di un'organizzazione che sfruttava sessualmente le donne. A incastrare l'uomo, da tempo nel mirino della polizia rumena, un video di risposta a Greta Thunberg postato su Twitter. Nei giorni scorsi, infatti, tra i due c'era stata una scaramuccia attraverso il social network di Elon Musk.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

L'attacco era arrivato proprio da Tate, il quale aveva deriso la Thunberg dicendole di avere 33 auto sportive, tutte altamente inquinanti. L'attivista svedese l'aveva fulminato invitandolo a mandare una email all'indirizzo "pene piccolo @ fatti una vita". Tate, che non sembra uno disposto a cedere il passo, aveva controrisposto con un video in cui, tra le altre cose, ringraziava la Thunberg "per aver confermato, fornendo il tuo indirizzo email, che hai il pene piccolo".

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf