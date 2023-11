Andria, uccide la moglie davanti ai figli poi chiama 118: "L'ho accoltellata"

Andria, uccide la moglie davanti ai figli piccoli poi chiama 118: "L'ho accoltellata"

Ancora un femminicidio. Ad Andria una donna di 42 anni è stata uccisa dal marito all'interno della sua abitazione, nella zona rurale della città a ridotto della SP 231. L'uomo - secondo quanto si è appreso - ha chiamato il 118 e ha spiegato: "L'ho accoltellata, venite". Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e il magistrato di turno. Pare che al momento del fatto fossero presenti in casa i due figli minori della coppia. L'operatore del 118 che era al telefono con il marito, li avrebbe sentiti urlare.

La vittima si chiamava Vincenza A. Da circa un mese viveva con il marito come “separati in casa” ma lui, a quanto pare, non accettava la fine del rapporto. La donna - secondo la prima ricostruzione - sarebbe stata pugnalata più volte.