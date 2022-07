Anzio, una lite finisce a coltellate. Movide killer: morto un 26enne

Tragedia a Anzio: la polizia ferma il padre del giovane accoltellato

I poliziotti del commissariato di Anzio hanno fermato il papà di Leonardo Muratovic, il pugile 26enne ucciso questa notte ad Anzio: l'uomo è stato fermato perchè ha accoltellato due buttafuori, di circa 30 e 57 anni, davanti al commissariato della città sul litorale laziale. I due lavoravano nel locale dove durante la notte si era sviluppata la rissa degenerata poi nell'omicidio, avvenuto in strada. I due buttafuori erano stati convocati dalla polizia per essere ascoltati.

Tragedia a Anzio: la vittima si chiamava Leonardo Muratovic, era un pugile di 26 anni residente ad Aprilia, e di origine albanese

Una lite finisce a coltellate e un ragazzo muore: è successo questa notte ad Anzio, cittadina del litorale romano, nella zona della movida, dove un giovane di 26 anni è stato ucciso colpito da una coltellata nel corso di una lite. Secondo quanto si apprende, la vittima si chiamava Leonardo Muratovic, era un pugile di 25 anni residente ad Aprilia, di origine albanese. Nel corso della rissa, si era rifugiato nel locale per sfuggire ai suoi aggressori.

Ma pare che due persone lo abbiano inseguito, sfondando la porta del locale e la vetrina. Il ragazzo così è stato raggiunto da alcune coltellate ed è morto in ospedale dove era arrivato in condizioni gravissime, trasportato dal 118. A Nettuno il servizio straordinario di controllo del territorio, che da molti week end interessa tutta la zona del centro storico, effettuato dagli agenti del commissariato Anzio Nettuno, della Polizia Locale e della Guardia di Finanza, è stato finalizzato alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi, con riguardo soprattutto al rispetto delle ordinanze sindacali emesse per il periodo estivo nelle zone della movida.

Omicido a Anzio, la procura di Velletri ha aperto un'inchiesta

La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio in relazione alla morte del 26enne Leonardo Muratovic, pugile originario di Aprilia, ucciso questa notte fuori di un locale ad Anzio, lungomare laziale. Il pm Vincenzo Antonio Bufano, che coordina le indagini dei poliziotti del commissariato Anzio, ha eseguito un sopralluogo sul luogo del delitto. Al momento non è chiaro il motivo della lite che ha portato al tragico evento.

Omicidio a Anzio, il cordoglio della Federazione pugilistica italiana

"Ciao Leonardo. Rip Campione": è il messaggio di cordoglio dedicato a Leonardo Muratovic sulla sua pagina facebook dalla Federazione Pugilistica italiana. Il 26enne di origini croate ucciso la notte scorsa all'esterno di un locale ad Anzio con una coltellata al petto era un pugile apprezzato. Appena 17enne, intervistato da una rivista specializzata, diceva: "A me il pugilato piaceva fin da quando avevo 10 anni. Mio padre frenava un po' perché ero troppo piccolo ancora ma a 14 anni ho disputato il primo match".

Omicidio a Anzio, Pd: "La situazione movida è fuori controllo"

"L'uccisione barbara di un ragazzo di 25 anni sulla riviera di Ponente conferma che Anzio è allo sbando. Mentre chi governa si nasconde dietro a un'ordinanza inattuata e omette di far controllare per esempio la vendita di alcol a minori, ad Anzio si muore accoltellati. Mentre chi governa vuole miracol mostrare con iniziative organizzate da amici degli amici, la città è fuori controllo".

Così in una nota il Partito democratico di Anzio e il Gruppo consiliare. "Abbiamo chiesto, attraverso la nostra capogruppo Lina Giannino, la convocazione del consiglio comunale affinché questa emergenza sia affrontata, dando indicazioni nette sul rispetto di regole basilari. Allo stesso tempo chiediamo alle forze dell'ordine, locali e provinciali, di intensificare la loro attività per garantire almeno la percezione della sicurezza. Siamo certi che l'autore del delitto sarà individuato, intanto - conclude la nota - esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia del giovane ucciso".