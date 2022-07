Approvata la doppia laurea, il M5s: è grazie al nostro contributo

Da oggi gli studenti e le studentesse potranno iscriversi a due corsi di laurea in contemporanea

“Da oggi finalmente le studentesse e gli studenti italiani possono iscriversi in contemporanea a due corsi di laurea. Un provvedimento fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, che supera un divieto obsoleto del 1933 e amplia l’offerta formativa universitaria per offrire maggiori opportunità di lavoro ai nostri giovani”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo del M5s in commissione Cultura e Istruzione di Montecitorio, Manuel Tuzi. “Grazie a un mio contributo - sottolinea - a partire da oggi anche chi segue un corso di specializzazione in ambito medico avrà la possibilità di iscriversi a un master o dottorato di ricerca. Inoltre nessuno verrà escluso: il diritto alle esenzioni dal pagamento delle tasse universitarie si applica anche alla seconda iscrizione. Come Movimento 5 Stelle - continua il deputato pentastellato - abbiamo lavorato alacremente per raggiungere questo importante risultato che offrirà grandi benefici a migliaia di ragazze e ragazzi: ora potranno abbreviare i tempi di conseguimento dei titoli di studio. Un provvedimento che costituisce inoltre una svolta straordinaria per gli specializzandi in Medicina.

In questi anni il M5s ha lavorato a 360 gradi per garantire ai giovani l’accesso semplificato al mondo del lavoro, da oggi si dà via libera ai nostri talenti che potranno essere multidisciplinari, caratteristica fondamentale in un mondo del lavoro in continua evoluzione”, conclude Tuzi.