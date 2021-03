Arrestati l'ex marito di Ilenia e un complice. Svolta per l'omicidio di Faenza

Arriva una svolta decisiva sul caso dell'omicidio di Ilenia Fabbri, la donna sgozzata nella sua casa di Faenza lo scorso 6 febbraio. E' stato arrestato il suo ex marito, Claudio Nanni, che era considerato fin da subito il principale indiziato, anche se come mandante. Con il 53enne è finito in manette anche un conoscente dell'imprenditore, potrebbe trattarsi del killer. Dalle prime ore di questa mattina - si legge sul Messaggero - lui e il presunto complice sono interrogati nella questura di Ravenna, a poca distanza dal Tribunale dove il 26 marzo era prevista la prima udienza della causa che l'ex moglie aveva avviato per chiedere di essere risarcita per avere a lungo lavorato nell'officina dell'allora marito nella vicina Imola.

Ci sono inoltre a verbale diverse altre testimonianze secondo le quali l'indagato, almeno dal 2018, direttamente o indirettamente, avrebbe minacciato la ex di morte. Sul punto, una persona di fiducia della defunta ha raccontato agli investigatori che poco prima dell'ultimo Natale, la 46enne le aveva confidato di avere paura perché si sentiva minacciata e di volere per questo fare testamento a favore della figlia Arianna.