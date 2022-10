Arrestato per spaccio, nel 1985 Diego Maradona giocò per lui ad Acerra - VIDEO

Dall'abbraccio con Maradona all'arresto per spaccio





È stato arrestato a Bellaria Igea Marina il 38enne Luca Quarto, colto in flagranza durante lo spaccio di cocaina. Il suo nome non è nuovo alle cronache: quando era bambino, venne operato al palato in una clinica Svizzera, grazie ai soldi raccolti dalla storica amichevole che il Napoli di Maradona giocò proprio nel campetto di Acerra.

Era il 18 novembre del 1985 e il mitico Diego, con tutti i suoi compagni di squadra, accettò di giocare in mezzo al fango e alle macchine parcheggiate per aiutare una famiglia in difficoltà.

Difficoltà che però sono proseguite nel tempo. Il padre Gennaro è stato ammazzato in un agguato di camorra, quindi Luca e la madre si sono trasferiti a Rimini e lui prendeva il reddito di cittadinanza. Il sostegno ora è stato sospeso, in quanto si trova ai domiciliari in attesa di processo, che si svolgerà il 24 ottobre.

Vent’anni fa Luca aveva incontrato Diego Armando Maradona nel corso della celebre trasmissione televisiva “C’è posta per te”.