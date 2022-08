Assolda tre killer per uccidere il marito, ma diventano amici e salta il piano

Una donna paga tre sicari per uccidere il marito ma questi ci fanno amicizia tra loro e decidono di salvarlo

Una coppia di amanti, un uomo e una donna, hanno assunto tre sicari per uccidere il marito di lei, un tassista nello stato meridionale indiano del Tamil Nadu. Ma dopo aver conosciuto l'uomo i tre killer hanno finito per fare amicizia e non volerlo più uccidere. Decidono così di inscenare il suo omicidio usando delle bustine di ketchup.

La coppia di amanti aveva pagato tre uomini 90.000 rupie indiane (circa 1000 euro) in anticipo per compiere l'omicidio. La restante parte 110.000 rupie indiane (1300 euro) sarebbe stata consegnata a "lavoro" finito, come si legge su Il Messaggero.

Ma quando gli assassini si sono ritrovati a conoscere meglio la persona da uccidere avrebbero deciso di non proseguire più con il piano.

Il gruppetto decide quindi di rivelare al malcapitato tassista tutto il piano, suggerendo di inscenare l'omicidio spalmandogli sul corpo delle bustine di ketchup. Quando l'amante della donna ha visto le foto, capendo non fossero vere, si è subito suicidato per evitare la "punizione" che in questi casi tocca agli uomini, secondo la legge indiana.

La donna invece è accusata di aver ordito il piano per uccidere il marito.

Anche i tre sicari sono stati arrestati.

Il marito avrebbe manifestato alla polizia l'intenzione di non intraprendere alcuna azione legale contro la moglie poiché avrebbe deciso di perdonarla.