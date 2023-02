Australia, è stata ritrovata la capsula radioattiva perduta nel deserto

Ricerche capsula radioattiva in Australia

Australia, ritrovata la capsula radioattiva perduta nel deserto

Grande quanto la batteria di un orologio, ma potenzialmente letale: finisce bene la ricerca della capsula radioattiva smarrita durante il trasporto su un camion da una miniera.

Come riporta Ansa, il minuscolo dispositivo era stato perso a metà gennaio, e le autorità dello Stato dell'Australia Occidentale avevano lanciato l'allarme. "È una cosa positiva. Come ho detto, è stato trovato un ago in un pagliaio e credo che la popolazione dell'Australia Occidentale potrà dormire meglio stanotte", ha detto ai giornalisti il responsabile dei Servizi di emergenza dello Stato australiano, Steve Dawson.