Auto elettrica esplosa, i proprietari ad Affari: "Devastata anche la casa"

Intervista ai due proprietari, militari della Gdf, dell'auto elettrica esplosa a Treviso che ha distrutto una casa, un’altra auto e mandato in blackout il quartiere. La vettura era nuova e funzionava perfettamente. Già una compagnia di traghetti ne ha vietato l’imbarco causa rischio incendio

Parcheggi l’auto nuova nel garage di casa e ti esplode mandando in mille pezzi tutto ciò che c’è intorno. E’ la storia della Renault Zoe elettrica del 2020 che ha scioccato una famiglia di Treviso e mandando in tilt un quartiere. L'auto apparteneva a Giovanni Dragone e alla moglie Valentina Elia, genitori di un bambino di due anni e mezzo, entrambi militari della Guardia di Finanza, uno in servizio al comando provinciale di Venezia e l'altra in quello di Treviso

Giovanni Dragone ad Affaritaliani:“Confermo quanto le ha detto ieri l’ispettore dei Vigili del fuoco. Ci siamo davvero spaventati tanto. È stata un'esplosione abbastanza importante, nessuno si aspetta l'esplosione dell’auto. Era semplicemente posteggiata. Stiamo cercando di capire l'entità dei danni ma tra casa, un’altra auto distrutta, materiale incendiato e il resto sono elevati”.