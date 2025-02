Femminicidio a Firenze, Eleonora Guidi uccisa con 24 coltellate: l'esito dell'autopsia

Eleonora Guidi uccisa con 24 coltellate

Sarebbero 24 le coltellate inferte a Eleonora Guidi, 34 anni, la donna uccisa dal suo compagno, Lorenzo Innocenti, 37 anni, sabato scorso nella loro casa di Rufina (Firenze) dove vivevano insieme al figlio di un anno e mezzo. E' quanto è emerso dall'autopsia effettuata oggi.

Come riportato dall'Ansa, la donna sarebbe stata colpita non solo alla schiena, come già emerso, ma anche sul collo e sul petto. Dopo l'esame autoptico la procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.