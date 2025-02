Femminicidio Firenze, raffica di coltellate alla schiena mentre preparava il caffè: il giallo del movente

Femminicidio Firenze, chi conosceva la coppia è incredulo: la verità è nascosta nei cellulari

Resta un mistero la causa dell'ennesimo femminicidio di questo tragico inizio anno. Lorenzo Innocenti, 37 anni, due mattine fa, ha ucciso la compagna, Eleonora Guidi, 34 anni, nella casa a Rufina (Firenze) con diverse coltellate alla schiena, mentre la donna era girata per preparare il caffè. Poi il killer ha tentato il suicidio gettandosi dalla finestra e ora è ricoverato in condizioni gravissime. Ma quello che è accaduto è un vero e proprio giallo, manca il movente, perché i due erano molto affiatati: gli investigatori sperano che qualcosa possa emergere dall’analisi dei cellulari di entrambi. e. I familiari e gli amici continuano a ripetere che non c’è mai stato alcun segnale di disagio tra i due e che non c’era alcuna ombra in quel rapporto che tutti descrivono come perfetto.

All’apparenza - riporta Il Corriere della Sera - sabato mattina non c’è stata alcuna lite tra i due che si erano appena svegliati. Eleonora è stata colpita alle spalle con un coltello da cucina mentre stava preparando il caffè. Il bambino, di meno di due anni, era sul divano a guardare la televisione a pochi passi da loro quando ha visto la madre crollare sotto i colpi del padre. Oggi in procura verrà affidato l’incarico al medico legale che farà l’autopsia sul corpo di Eleonora, ma soprattutto verranno affidate le consulenze sui cellulari di Eleonora e di Lorenzo. Si spera che dai loro telefoni possano arrivare le risposte che ancora mancano sul dramma che ha sconvolto il piccolo centro della Valdisieve, dove le famiglie della coppia sono molto conosciute.