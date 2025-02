Truffa con la voce di Crosetto, il giallo dei due maxi bonifici di Massimo Moratti

Truffa con la voce di Crosetto, i dieci imprenditori contattati

Continua a tenere banco la truffa ai danni dei più ricchi imprenditori italiani denunciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Sarebbero state almeno dieci le persone contattate dalla finta voce del ministro che chiedeva al telefono soldi con urgenza per liberare giornalisti italiani arrestati in Medio Oriente. Crosetto - riporta Il Corriere della Sera - è pronto a denunciare, l'ipotesi di reato è "sostituzione di persona". In attesa di capire cosa ci sia dietro a questa truffa, spunta il precedente del 2019, quando una banda italo-israeliana riuscì a sottrarre con questo metodo 25 milioni di euro a tre grandi società.

Il truffatore, con la finta voce di Crosetto, avrebbe cercato di contattare imprenditori come Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, Giorgio Armani, Patrizio Bertelli (gruppo Prada), Francesco Caltagirone, Pietro Gussalli Beretta, la famiglia Aleotti (farmaceutica Menarini), qualcuno anche nella famiglia Del Vecchio (Luxottica) e ai vertici di Esselunga. È andata diversamente - in base a quanto risulta a Il Corriere - nel caso di Massimo Moratti, l'ex presidente dell'Inter, che risulta al momento l’unica vittima ad aver eseguito due bonifici su un conto di Hong Kong per un totale di un milione di euro.

Ed è sulla scia di quei soldi che si concentrano le indagini. Nel frattempo al quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano non si escludono nuove denunce: oltre a quelle non ancora formalizzate dagli imprenditori che hanno già portato alla luce il proprio caso, negli ultimi tre giorni è aumentato il numero di persone che, in tutta Italia, si sta rivolgendo alle forze dell’ordine per denunciare tentativi di truffa telefonica.