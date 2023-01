Bacio gay a "Un posto al sole". Insorgono i social: "Turbate i bambini"

Bacio gay a "Un posto al Sole" scatena le reazioni social indignate: "Turbate i bambini"

Un bacio gay durante la soap opera "Un posto al Sole" ha scatenato le polemiche. Brevemente i fatti: Sasà e Castrese, protagonisti della storica fiction ambientata a Napoli, si scambiano un bacio. Nulla di particolarmente strano, se non fosse che i telespettatori insorgono. Sui social si accusa la Rai di "turbare i minori" dopo la puntata andata in onda il 2 gennaio.

Gli utenti si scatenano. Alcuni si lasciano andare a un lapidario "che schifo", altri tirano in ballo il Coronavirus, cercando collegamenti singolari ("Vergognatevi che state scatenando l'ira di Dio! Non vi è bastato un virus e le guerre per il mondo?"). Insomma, bisogna prendere atto del fatto che nel 2023 una fetta della popolazione italiana ancora non è pronta per tutti i tipi d'amore. E chissà per quanto ancora...