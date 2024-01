Bambina scivola dalla seggiovia, il maestro l'afferra ma poi cade da 4 metri

Piancavallo, bambina scivola dalla seggiovia: è in ospedale

Una bambina di otto anni è scivolata, sabato 20 gennaio da una seggiovia nel comprensorio sciistico di Piancavallo nel Pordenonese. La bimba è stata salvata dal tempestivo intervento del personale di Promotur.

La bambina stava seguendo una lezione di sci: è salita sulla seggiovia Sauc-Budoia, accompagnata dal maestro di sci e da altri due bimbi. Appena partita la seggiovia, la bimba è scivolata per cause al momento ignote. Il maestro si è subito accorto in tempo riuscendo ad afferrare la piccola per un braccio. Nel frattempoL ‘operatore della seggiovia si è accorto di ciò che stava accadendo e ha immediatamente fermato l’impianto. Nello stesso momento un operatore addetto ai soccorsi di Promotur e un altro maestro di sci, vedendo la bimba sospesa nel vuoto, l’hanno raggiunta e si sono fermati sotto il punto in cui stava per cadere. Il maestro è riusciuto a reggerla poco, poi la piccola è caduta da quattro metri di altezza, ma il colpo è stato attutito dall’operatore della Promotur che ha cercato di afferrarla. Da lì è’ stata poi trasferita all’ospedale.