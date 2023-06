Bambina scomparsa a Firenze, al via sgombero dell'ex hotel Astor dove viveva

Bambina scomparsa a Firenze, al via sgombero dell'ex hotel Astor

È in corso lo sgombero dell'ex hotel Astor di Firenze, la struttura occupata da decine di famiglie, dove viveva anche Kata la bambina peruviana di cinque anni scomparsa dal primo pomeriggio di sabato scorso. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine.

Le attività di sgombero sono condotte e coordinate dalla Questura mentre la risistemazione delle famiglie è a cura dei servizi sociali del comune di Firenze. Nel corso delle indagini più volte i carabinieri, anche con le unità cinofile, hanno perquisito l'ex hotel alla ricerca della bambina o di indizi. Perquisizioni sono state effettuate anche nell'edificio confinante.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella e l'assessore al welfare Sara Funaro stanno seguendo l’operazione di sgombero dell'ex hotel Astor, in accordo con prefettura e forze dell'ordine. Sul posto presenti i servizi sociali del Comune.

"Meglio tardi che mai: è finalmente iniziato lo sgombero dell’ex hotel Astor di Firenze. Ci sarà tempo per capire le responsabilità di chi ha sottovalutato l’illegalità diffusa in quell’edificio. Senza legalità non c’è sicurezza". Lo scrive su Twitter il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

"Ora i pensieri e le preghiere sono solo per la piccola Kata: c’è una bimba di cinque anni che è sparita da giorni nella città della bellezza - aggiunge l'ex sindaco di Firenze - Mi stupisce lo strano silenzio su questa vicenda: Firenze è la culla della civiltà, l’Istituto degli Innocenti è da sempre il simbolo mondiale dell’attenzione ai bambini in difficoltà. Non esiste umanesimo senza cura dei più piccoli e dei più deboli".