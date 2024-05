Bandiere Blu, l'Italia arriva a 236 lidi. Liguria e Puglia prime: spiagge top

ragazza lavora in spiaggia

Bandiere Blue, la Liguria si conferma prima con 34 lidi. Seguono poi Puglia (24) e Campania e Calabria parimerito (20)

L'Italia è arrivata a 236 località che hanno ottenuto la Bandiera Blu nel 2024. Sono dieci in più rispetto all'anno scorso. Il riconoscimento è stato quindi assegnato a un totale di 485 spiagge con un mare eccellente per 4 anni consecutivi (27 in più del 2023) pari all'11,5% di quelle premiate a livello mondiale.

Al primo posto abbiamo la Liguria con 2 nuovi ingressi e un totale di 34 località. La Puglia arriva a 24 lidi, a cui seguono a parimerito Campania e Calabria con 20. Sui laghi quest'anno le Bandiere Blu sono 23, con 2 novità. In totale ci sono 14 nuovi ingressi. Quattro i comuni non riconfermati: Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana).

Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia (Foundation for Environmental Education) , nel corso della cerminonia di premiazione delle Bandiere Blue ha sottolineato che aumenta il numero dei riconoscimenti, "ma a crescere è soprattutto la sensibilità e la consapevolezza dei cittadini, ai quali va il merito di questo riconoscimento. Ogni Amministrazione Bandiera Blu sa bene che una gestione virtuosa del territorio passa necessariamente anche dalla formazione e dal coinvolgimento dei singoli, delle scuole, delle associazioni, delle attività locali, di tutti gli operatori".

Scendono invece da 84 a 81 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale della Fee sulla base di 32 criteri del Programma. Questi numeri, secondo l'organizzazione, dimostrano che i porti hanno consolidato le scelte di sostenibilità ma garantendo la qualità dei servizi.