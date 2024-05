Del Vecchio jr "bagnino di lusso": 4,5 mln nello storico lido "Franco Mare"

Leonardo Del Vecchio diventa un bagnino di lusso: investiti 4,5 mln nello storico stabilimento balneare “Franco Mare” di Marina di Pietrasanta, vicino a Forte dei Marmi

E' costato 4,5 milioni a Leonardo Del Vecchio diventare "bagnino di lusso". Oltre ad accollarsi 4 milioni di euro di debiti, infatti, c'è voluto poco più di mezzo milione versato in contanti per l’acquisto da parte della Triple Sea Food che fa capo alla Lmdv Capital di Del Vecchio, del 90% della Fdm Leisure srl che controlla lo storico stabilimento balneare “Franco Mare” di Marina di Pietrasanta, a pochi passi da Forte dei Marmi.

L’atto di cessione quote è stato siglato lo scorso 10 aprile a Milano davanti al notaio Alessandra Redaelli fra l’acquirente rappresentato da Davide Ciancio (consigliere di Triple Sea Food) e il venditore Davis & Morgan, società specializzata nell’acquisto di selezionati crediti deteriorata, rappresentata dal consigliere Gianandrea Cherubini. Il valore nominale della quota venduta è di 209mila euro e Del Vecchio l’ha pagata per l’esattezza 555mila 263 euro attraverso un bonifico tratto da un conto corrente alla filiale di Milano di Corso Matteotti della Banca Passadore.

Va detto che Fmd Leisure non se la passa benissimo tant’è che ha chiuso il bilancio 2023 con perdite per 176mila euro che unite a quelle di 881 euro non ripianate hanno eroso di oltre un terzo il capitale di 410mila euro. Così prima di vendere a Del Vecchio i soci hanno ripianato il passivo attingendo alla riserva legale e riducendo il capitale a 233mila 080 euro.

La perdita del 2023 deriva, come si legge nel bilancio, “da importanti costi e investimenti dopo che nel 2022 è stato acquistato lo stabilimento balneare con annesso ristorante dal concordato liquidatorio di Bagno Franco di Stefanini Davide e Nicola snc. V’è da osservare che a fronte di un attivo di 4,1 milioni, la società comprata da Del Vecchio ha debiti per 3,9 milioni di cui 2,6 milioni verso soci e 521mila euro verso fornitori. I fratelli Stefanini sono rimasti nel capitale col 10% detenuto dalla loro Coral Beach. A conti fatti, quindi, tra quote e debito accollato, Del Vecchio ha investito 4,5 milioni.