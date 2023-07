Del Vecchio, palestra e lettini da 28 mila euro. Ecco in cosa spendeva i soldi, altro che Berlusconi

Personal trainer, mega-yacht e serrature di lusso. Ecco in che cosa spendeva i soldi il miliardario fondatore di Luxottica

Leonardo Del Vecchio non badava certo a spese. Con un patrimonio stimato di 27 miliardi di euro, l’orfano milanese poi diventato il fondatore di Luxottica aveva la possibilità di gestire costi fuori dall’ordinario. Ecco, dunque, quanto costano alcune delle attività quotidiane preferite del miliardario scomparso nel giugno del 2022.

Il lettino in Costa Azzurra da 28 mila euro

A suggerire la prima spesa della lista è proprio la stagione estiva. Infatti, rivela Milano Finanza, come tutti gli italiani, anche il fondatore di Luxottica era solito andare al mare durante i mesi più caldi dell’anno. E Del Vecchio non andava in una spiaggia qualsiasi, bensì nel prestigioso beach club Monte-Carlo Societè des bains de Mer. Il costo della permanenza per i mesi estivi? Ben 28 mila euro, lo stipendio annuo di un dipendente medio.

Serrature "d'oro"

Oltre alle spiagge, a Monte-Carlo anche le serrature costano parecchio. Per sostituire la toppa dell’appartamento in Avenue Princesse Grace, la società Serrurerie Monegasque ha presentato all’imprenditore una fattura da ben 1.560 euro.

Oltre un milione per mantenere i due yacht

Proseguendo, le cifre salgono alle stelle. Per il mantenimento del Moneikos, Del Vecchio deve sborsare quasi due milioni di euro per gestione e manutenzione: 1,24 milioni fra stipendi e contributi dei sedici membri dell’equipaggio, 555 mila euro di ormeggio all’esclusivo Bwa Yachting di Monaco (ma nel conto c’è anche la seconda barca, più piccola, l’Oliver) e più di 131 mila euro per lavori a bordo e “forniture di base”, riporta Mf.