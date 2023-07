Dal Zuma di Mykonos al Fendi beach: tutti pazzi per l'estate griffata

Prezzi folli, comfort illimitati e soggiorno da vip: tutti gli stabilimenti griffati più gettonati dell'estate 2023

Su quale griffe poggerà le sue auguste terga chiunque possa spendere da un minimo di 63 euro al giorno per due lettini a salire? La mania dell’estate 2023 è lo stabilimento balneare griffato. Un piccolo excursus? Zuma a Mykonos con Louis Vuitton ( lettini 95€ per ospite, minimo 2, il prezzo include accesso alla piscina e agli asciugamani); Vilebrequin a La Plage di Cannes (1° fila 70€, 2° fila 60€ e tutti gli altri 50€); Fendi a Puente Romano Beach Resort di Marbella (i lettini partono da 200€, di cui 100€ sono per le bevande) poi ancora Valentino a Palazzo Alvino, Loro Piana a La Réserve à la Plage a Saint Tropez così come Gucci al Loulou Ramatuelle Beach. Per chi volesse restare più vicino potete andare a Sestri Levante dove Paul&Shark ha portato lo squalo al Tigu Beach (prezzo a giornata a partire da 63,99€).



Loulou Ramatuelle Beach, Saint Tropez, targato Gucci

Tutto iniziò con La Reserve à la Plage di Saint Tropez by Philippe Starck. Era il 2020 quando, sulla spiaggia di Pampelonne, Michel Reybier ovvero il fondatore della struttura La reserve riaprì con restyling di Philippe Starck questa oasi impostandola sui valori dell’autenticità e di una convivialità di profilo siderale. Questa estate, il beach club La Réserve à la Plage, ha customizzato i colori secondo il mood Loro Piana. Le famose multirighe Suitcase Stripe vestono ombrelloni, teli mare e complementi d’arredo. Il celebre Loulou Ramatuelle Beach Club, che ha appena riaperto, è invece vestito Gucci: ombrelloni con logo doppia G e lettini con la famosa banda a righe in versione blu e rossa.