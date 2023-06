Estate 2023, la ricetta ideale: i quattro ingredienti che salvano la giornata

Estate 2023, la ricetta ideale secondo lo chef Filippo La Mantia: "Ingredienti semplici, ma di qualità"

Mai come in estate la tavola si tinge dei colori del Mediterraneo. Tra erbe aromatiche e verdure per pranzi in riva al mare o in terrazza con gli amici, e insalate di pasta o di riso e macedonie alla frutta dai colori più vivaci, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Da sempre, infatti, in questa stagione si opta per cibi freschi, leggeri e salutari, che diano la giusta energia contro le torride giornate estive e contro la voglia - pari a zero - di stare ai fornelli. Sorge allora spontaneo chiedersi quali possono essere i cibi e i prodotti più adatti alla stagione in arrivo. Così affaritaliani.it lo ha chiesto allo chef Filippo La Mantia, 62 anni, noto per la cucina ispirata alle tradizioni culinarie della sua regione natale, la Sicilia.

Per La Mantia non c’è alcun dubbio: "La ricetta migliore per affrontare al meglio l’estate è fatta di pochi e semplici ingredienti, ma di assoluta qualità". "Penso per esempio all’olio extravergine di oliva, al basilico, al pomodoro, alla mozzarella” - ingredienti che da sempre rappresentano il tricolore per eccellenza e che quindi portano il Made in Italy direttamente nei piatti. Ma tra gli ingredienti che non possono mancare nella cucina del cuoco siciliano ci sono anche le melanzane e gli agrumi - tipicamente estivi - a riprova di una passione che affonda le sue radici nella sua terra natale.