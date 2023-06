Frutta e verdura di stagione, come scegliere il meglio: i segreti

Frutta e verdura di stagione, come sceglierla: i segreti svelati dal tiktoker

Frutta e TikTok. Non è certo un binomio usuale, eppure Flavio Flavetta - 285mila follower su TikTok e oltre 100mila su Instagram - è la prova vivente che si può diventare influencer anche dell'healthy, ovvero del mangiare sano. Grossista di professione, Flavio si reinventa TikToker per passione e, forse, un po' per caso, durante il periodo del lockdown del 2020, quando i grossi ordini di ortofrutta per i clienti come i ristoranti scarseggiano. Nasce così "Quellichelafrutta" che dispensa consigli su come scegliere la migliore frutta e verdura di stagione.

Flavio, però, non guadagna solo in popolarità, ma anche in termini economici. "Il fatturato - secondo quanto racconta al Gambero Rosso - "è aumentato del 30-40%. Mentre prima dovevo combattere per convincere i clienti a comprare la frutta, ora è molto più semplice. Alcuni addirittura vorrebbero proprio che gliela portassi io", spiega il grossista. In media si pubblicano circa quattro video al mese e per ogni video: "Riesco a beccare almeno tre clienti nuovi", clienti che non sono solo privati ma anche e soprattutto grosse realtà, tra cui le Nazioni Unite. Flavio si occupa di ogni tipologia di ortofrutta, anche quella meno diffusa ed esotica, dai ravanelli all’ananas, dagli agretti alle pesche, fino agli avocado. Ecco allora alcune qualche dritte per non sbagliare al mercato.

Meloni

Per riconoscere un melone maturo basta guardare il suo picciolo e la sua circonferenza: devono essere secchi.