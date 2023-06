Tutti pazzi per il cibo biologico: ora anche nei bar e nei ristoranti

Il fascino salutare del cibo biologico ha conquistato anche la ristorazione. Lo rivela un’indagine Ismea realizzata in collaborazione con Fipe e AssoBio, secondo cui oltre il 50% dei bar italiani e quasi il 70% dei ristoranti ha proposto o impiegato nelle preparazioni culinarie cibi, bevande e materie prime biologiche. In particolare, dei circa 111mila bar attivi sul territorio italiano, uno su due ha in parte orientato la propria offerta verso referenze ottenute con metodo biologico.

Così, il biologico "fuori casa" viene sdoganato con una presenza più alta soprattutto nei punti vendita delle città del Centro e Nord Italia. Per quanto riguarda bar e caffetterie, la colazione e l'aperitivo sono le occasioni più adatte all'inserimento di questi prodotti. Nei ristoranti, invece, il bio è inserito soprattutto negli antipasti e nei contorni. Mentre sul fronte di prezzi viene venduto a quasi il 15% in più rispetto all'omologo convenzionale, a causa dei costi più alti per l'approvvigionamento. Le prime tre motivazioni a guidare ristotanti e bar verso l’acquisto di prodotti biologici riguardano la possibilità di offrire una scelta più ampia al cliente (55,4%), servire cibo più salutare (28,3%) e qualificare l’offerta (27,1%).