Pasta integrale, cade un mito: non è vero che è senza calorie

Pasta integrale, ecco perchè fa bene mangiarla. E no, le calorie non c'entrano

La pasta integrale è considerata l'alternativa sana per eccellenza rispetto alla classica pasta 'bianca'. E' la soluzione perfetta se si è a dieta e ci si vuol concedere un bel piatto di pasta senza sensi di colpa. Si tratta di una tipologia di pasta a base di semola integrale di grano duro, ricca di fibre e sostanze nutrienti. Grazie ai suoi innumerevoli benefici è utile ai fini del dimagrimento. Eppure le calorie non c'entrano.

Erroneamente si pensa che la pasta integrale venga consigliata durante le diete per il basso numero di calorie, ma in realtà così non è. Come attestato dal Crea, il Centro di ricerca Alimenti e nutrizione, 100 grammi di pasta integrale apportano al nostro corpo circa 330 kcal. Una differenza minima rispetto alla pasta 'normale', che fornisce 348 kcal per la medesima quantità.

Ciononostante, mangiare questo tipo di pasta apporta all’organismo diversi vantaggi, in particolare all’intestino, perché vanta un alto contenuto di fibre - ben cinque volte superiore rispetto alla pasta tradizionale.

Inoltre, limita l’assorbimento di carboidrati e quindi l’accumulo di grassi e zuccheri nell’organismo. Dopo un piatto di pasta integrale il senso di sazietà durerà più a lungo, perché il corpo dovrà produrre meno insulina per digerire. Se aiuta a dimagrire, quindi, è perchè l'assorbimento dei carboidrati è più lento, con l’energia che viene rilasciata in modo più graduale e con l’accumulo di grassi minore.