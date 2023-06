Maxi sequestro di pasta nei supermercati: i lotti nel mirino. Ecco quali

Maxi sequestro di pasta, i lotti nel mirino: ecco quali sono

Maxi blitz alimentare nei supermercati italiani. Il ministero della Salute ha disposto un maxi sequestro, richiamando diversi lotti segnalati per rischio di presenza di allergeni. I ritiri comunicati in un solo giorno sono cinque. Come scrive il sito online Qui Finanza il primo lotto nel mirino è quello dei ravioli di carne del Raviolificio Dei Cas. Le confezioni segnalate per rischio presenza di allergeni sono del: lotto di produzione 010108 – 010113 – 010127, marchio di identificazione del produttore IT G8R7L CE, produttore Pastificio Fantasia SRL, via dell’Industria 8/10, 23883 Brivio LC, peso 250 grammi. In questo caso specifico si tratta di un richiamo cautelativo per allerta etichettatura non corretta con possibile presenza di tracce dell’allergene pistacchio dell’ingrediente mortadella.

Pasta ritirata dai supermercati: maxi richiamo del ministero

Ma non solo. Sono stati coinvolti nel richiamo anche altri lotti. Nello specifico, sono stati segnalati per possibile presenza di allergeni anche i Casoncelli del Pastificio Fantasia Srl: Lotto di produzione 010108 – 010122, Marchio di identificazione del produttore IT G8R7L CE, Sede dello stabilimento produttore Via dell’Industria 8/10, 23883 Brivio LC, Peso 250 grammi. Anche in questo caso si tratta di richiamo cautelativo per allerta etichettatura non corretta, sempre per possibile presenza di tracce dell’allergene pistacchio dell’ingrediente mortadella. Il prodotto, se acquistato, non deve essere consumato ma riportato al negozio dove è avvenuta la vendita, le confezioni oggetto del ritiro riportano una data di scadenza dal 18-07-2023 al 02-08-2023.

Come scrive sempre Qui Finanza, a questa segnalazione si aggiungono le confezioni di: Casoncelli Speal Pastificio Fantasia Srl lotto di produzione 010121, marchio di identificazione del produttore IT G8R7L CE, sede stabilimento di produzione via dell’Industria 8/10 – 23883 Brivio (LC), data di scadenza 16-06-2023, peso 1.000 grammi.